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15:14 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
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    النائب العام السعودي سعود المعجب في أثناء زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول

    النائب العام السعودي يعلق على قرار الملك بعلاج مخالفي الإقامة المصابين بـ"كورونا" مجانا

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
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    اعتبر سعود المعجب، النائب العام السعودي، أن قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعلاج جميع المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة مجانا، "أسس مرحلة جديدة".

    وقال المعجب، بحسب موقع صحيفة "المواطن"، السعودية، إن قرار الملك "أسّس مرحلة جديدة من تعزيز العمق الإنساني، ورسّخ القِيم المتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، من خلال أمره القاضي بالعلاج المجاني من كورونا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة دون أي تبعات عليهم".

    ​وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليصل مجموع المصابين بفيروس "كورونا" إلى 1453 مصابا.

    ​وأشارت الوزارة إلى تسجيل 49 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 115 حالة، في حين لم تسجل المملكة وفيات جديدة ليبقى إجمالي الوفيات في المملكة 8 حالات.

    وأعلنت وزارة الصحة السعودية صدور أوامر ملكية تقضي بتقديم العلاج مجانا لجميع المصابين بفيروس "كورونا"، من مواطنين ومقيمين ومخالفي الإقامة.

    وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي: "أمر... الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بتقديم علاج فيروس كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    ​وأكد الربيعة أنه "إلى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لفيروس كورونا... وليس هناك أحد بمنأى عن الإصابة به"؛ مشددا على أن بلاده لم تتردد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، قبل ظهور العدوى في المملكة.

    وأكد وزير الصحة السعودي، أنه يوجد تنسيق بين جميع الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس "كورونا" بالمملكة.

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