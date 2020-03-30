ترك المستشفى دون إذن… تضارب الأنباء حول إصابة شيخ كويتي بكورونا

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكويتية، مشتبه إصابته بفيروس كورونا المستجد، غادر المستشفى دون إذن.

وذكرت الصحيفة الكويتية أنها علمت أن "شيخا" من أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية، كان تحت الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مضيفة: "كان الشيخ موجود، في مركز (هيا الحبيب) في مستشفى مبارك".

وتابعت: "لم يستجب الشيخ للهيئة التمريضية وغادر المستشفى، رغم تعليمات بعدم مغادرة أي مريض تحت الاشتباه حتى إجراء الفحص اللازم عليه"، لكنها أشارت إلى مصادر أخرى، قالت إن نتيجة الفحص الخاصة بالشيخ كانت سلبية، وأنه ليس مصابا بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، إنه تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، موضحا أن 7 حالات بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.