لجنة "إكسبو 2020 دبي" توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام

قال منظمو إكسبو 2020 دبي اليوم الاثنين إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن المنظمين إن اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض وجمعيته العامة ستتخذان قرارا نهائيا بشأن تأجيل الحدث المقرر انطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ريم الهاشمي "الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبًرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي"، مضيفة أن دولة الإمارات العربية تدعم هذا المقترح.