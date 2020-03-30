بسبب كورونا... توجيه جديد من الرئيس السيسي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا لمتابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية.

ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد اجتمع السيسي مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال راضي: "إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وبحسب راضي، وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وفقا لصيحفة "أخبار اليوم".

وشدد راضي على أن الرئيس السيسي وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيراً إلى توافرها بصورة كافية، كما عرض جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.

ومن جانبه استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح، فضلاً عن جهود تطبيق حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الراهنة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة.

ونقل بيان رئاسة الجمهورية عرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة، مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربية المواشي الحية، فضلاً عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار مناسبة.

وأكدت الحكومة المصرية أكثر من مرة على توافر السلع التموينية والمواد الغذائية، وأنه لا توجد مشكلة فيها خاصة مع أزمة فيروس كورونا المستجد التي دفعت الكثير من المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية وتخزينها في المنازل.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد 29 مارس/آذار، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 40 حالة.

كما قالت الوازرة إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد إلى 609 حالة إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة أيضا ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 132 وخروجهم من مستشفى العزل.

وأشارت إلى انه ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.