حريق هائل جراء اصطدام مركبات في الكويت... فيديو

اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، جراء اصطدام مركبات في أحد الطرق الكويتية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أعمدة الدخان تصعد من مكان الحادث، الذي يظهر اصطدام سيارات وشاحنة بالإضافة إلى صهريج لنقل الإسمنت، في أحد الطرق بمحافظة الجهراء بالكويت.

هذا واكتفت وزارة الداخلية الكويتية بالتعليق على الحادث في منشور على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، بالإشارة إلى مكان وقوع الحادث دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الحادث.

عزيزي السائق



يوجد حادث على طريق الدائري السابع يمينك منطقة عبدالله مبارك

بإتجاه الجهراء



يرجى تغيير الاتجاه ان امكن او التعاون مع رجال الامن عند المرور بنفس الحادث — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020

كما طلبت الداخلية الكويتية من المارة تغيير الاتجاه إن أمكن أو التعاون مع رجال الأمن عند المرور بمكان الحادث.