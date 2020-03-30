حريق هائل جراء اصطدام مركبات في الكويت... فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أعمدة الدخان تصعد من مكان الحادث، الذي يظهر اصطدام سيارات وشاحنة بالإضافة إلى صهريج لنقل الإسمنت، في أحد الطرق بمحافظة الجهراء بالكويت.
هذا واكتفت وزارة الداخلية الكويتية بالتعليق على الحادث في منشور على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، بالإشارة إلى مكان وقوع الحادث دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الحادث.
عزيزي السائق— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020
يوجد حادث على طريق الدائري السابع يمينك منطقة عبدالله مبارك
بإتجاه الجهراء
يرجى تغيير الاتجاه ان امكن او التعاون مع رجال الامن عند المرور بنفس الحادث
كما طلبت الداخلية الكويتية من المارة تغيير الاتجاه إن أمكن أو التعاون مع رجال الأمن عند المرور بمكان الحادث.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)