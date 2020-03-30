ملك الأردن: مكافحة كورونا "عمل إنساني"

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الجيش الأردني يقوم بعمل إنساني بمكافحته فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف الملك عبد الله الثاني: "الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، وتحمل المواطنين لمسوؤلياتهم، وتكاتف الجميع، نهج يجب الاستمرار فيه، وهو محل تقدير وفخر الأردنيين".

وتابع، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم في جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان".

جلالة الملك عبدالله الثاني: ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم في جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان #الأردن — RHC (@RHCJO) March 30, 2020

وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي، في وقت سابق اليوم الاثنين، تسجيل رابع حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها الأولى في مستشفى الملك المؤسس.

وشدد ملك الأردن على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال، مؤكدا أن الحكومة الأردنية ستلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، إضافة إلى مراقبة الأسعار.

#عاجل

تسجيل رابع حالة وفاة بالأردن بفيروس كورونا pic.twitter.com/LejvJgF6p4 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 30, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص، وتسبب ذلك في إلغاء الجيش الأمريكي للعديد من التدريبات العسكرية، وقامت دول أخرى بذات الخطوة، بينما دعت الأمم المتحدة لإيقاف كل الحروب حول العالم، والتركيز على مكافحة كورونا.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.