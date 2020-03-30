مصر... فرض حجر صحي على عمارة بالكامل بعد إصابة أحد سكانها بـ"كورونا"

قررت السلطات في مصر وضع عمارة بكامل شاغليها تحت الحجر الصحي بعد إصابة أحد سكانها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، وضعت لجنة من حي الضواحي بمدينة بورسعيد (شمال شرقي مصر) ومديرية الشؤون الصحية في المدينة، اليوم الإثنين، عمارة بمساكن شباب الخريجين في حي الضواحي تحت الحجر الصحي، لثبوت إصابة أحد سكان العمارة بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل.

وبحسب الصحيفة "أغلق حي الضواحي بوابة العمارة ومنع خروج السكان أو الدخول للعمارة طوال مدة الحجر 14 يومًا".

ولفتت إلى أن الحي أعلن ومديرية التضامن الاجتماعي أعلن أنه سيقوم بتلبية طلبات واحتياجات سكان العمارة، وعدد وحداتها 24 شقة.

ووضعت إدارة حي الضواحي إعلان في واجهة العمارة يتضمن قرار الحجر.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية المصرية، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 40 حالة.

كما قالت الوزارة إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد إلى 609 حالات إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة أيضا ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 132 وخروجهم من مستشفى العزل.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 182 حالة.