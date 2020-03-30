قطر تسجل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قطر، مساء اليوم الاثنين 30 مارس/آذار، 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت وكالة الأنباء القطرية بيانا عن وزارة الصحة العامة القطرية قالت فيه إنه تم تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة القطرية إنه تم شفاء 3 حالات إصابة بفيروس كورونا وتحولت تحليلاتها إلى سلبية.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية إن حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين، الذين عادوا في الفترة الأخيرة وبالذات القادمين من بريطانيا، وأخرى لأفراد كانوا قد خالطوا أشخاصا مصابين.

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى شفاء 3 من المصابين، وتوضح في بيان أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا في الفترة الأخيرة وبالذات بين القادمين من بريطانيا،وأخرى لأفراد كانوا قد خالطوا أشخاصا مصابين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 30, 2020

​صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏