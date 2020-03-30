تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في السعودية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه وفي ضوء الإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن السعودية تقدم مجموعة من التوصيات لمواطنيها من أجل التصدي لهذه الجائحة، في الأحياء السكنية لمكة المكرمة وماحولها.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: ت"طبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحيائها ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر".

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة ومنع التجول فيها من ظهر اليوم . pic.twitter.com/53PaALUbDv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 30, 2020

وأضاف البيان "السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهراً".

وختم: "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحياً وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 49 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 115 حالة، في حين لم تسجل المملكة وفيات جديدة ليبقى إجمالي الوفيات في المملكة 8 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية صدور أوامر ملكية تقضي بتقديم العلاج مجانا لجميع المصابين بفيروس "كورونا"، من مواطنين ومقيمين ومخالفي الإقامة.