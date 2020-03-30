العراق يسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 630

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر إصابتها بالفيروس، ليصبح إجمالي الإصابات في العراق 630 إصابة.

واستقبل وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي، الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بمقر وزارة الصحة يوم أمس الأحد.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي ومناقشة الوضع الصحي في العراق في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في العراق والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 750 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.