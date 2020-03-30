حالات الإصابة بكورونا في مصر ترتفع إلى 656... والوفيات 41

وحسب موقع "بوابة الاهرام" أعلنت الحكومة عن 47 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

واستعرضت وزيرة الصحة هالة زايد التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذى تجريه فرق الوزارة.

وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 26 معملا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.