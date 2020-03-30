مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة في منظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المنظمة أمس الأحد، إجراء تجربة لمقارنة فعالية أربعة أدوية كل بمفرده أو مزيج من الأدوية الأربعة لعلاج مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبوالعطا بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية.

وأوضح "هناك نوعين من الأدوية حاليا، الأول أدوية تمت الموافقة عليها لعلاج أمراض أخرى، وأدوية لم يتم الموافقة عليها بعد، وفي كلا الحالتين نحتاج إلى إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من فعالية وسلامة الدواء وإجراء الاختبارات السريرية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج كورونا.

ودعت المنظمة كافة البلدان للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية.

وفي وقت سابق ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أية أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.