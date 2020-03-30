تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن وزارة الصحة بيانها، المنشور عبر حسابها الرسمي على تويتر "تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا من الحالات العشر المسجلة في سورية".

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ..#وزارة_الصحة : تسجيل ثاني وفاة بـ #فيروس_كورونا من الحالات العشر المسجلة في #سورية — سانا عاجل (@SanaAjel) March 30, 2020

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، عن وفاة أول حالة جراء إصابتها بالفيروس لسيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا التاجي.

​وقررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 750 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.