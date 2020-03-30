"الوضع سيئ جدا"... مسؤول صحي كويتي يوجه إرشادات لفريقه الطبي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج مقطعا مصورا لشخص يبدو أنه مسؤول ميداني، يوجه تعليمات لطاقم طبي معه.

وفي المقطع يطالب المسؤول الذي يدعى نواف أحمد الغايف، الطاقم الطبي المرافق له، بالحرص أثناء نقل 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بحسب موقع "المرصد".

بدأ فحص عماله كامله في المهبوله بسبب ان بينهم مرضى بالكورونا



فحص للسكان بالكامل مع إعطائهم وجبات بسبب الحجر الكلي عليهم



الله يكون بكون الطاقم ويحفظهم

الفيديو ١ pic.twitter.com/NIKXH19uFG — 🇰🇼ابو بندر الهاجري🇰🇼 (@alhajre_q8_) March 30, 2020

​وبحسب المقطع يقول الغايف، "بعض المصابين في منطقة المهبولة، ينتظرون سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لكي يتم التعامل معهم، كونهم حاملين لـ كوفيد– 19".

وتابع: "كل شقة يوجد بها من 12 إلى 14 شخصا ولن يتم إنزالهم جميعها مرة واحدة، لأنه من الممكن أن يكون من بينهم من يحمل العدوى وبالتالي ينقلها إلى الفريق الطبي".

​وأضاف: "لا أحد يقرب من أحد، سيتم إنزال 3 أو 4 من كل شقة، والوضح في الداخل سيئ جدا".

وأعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 7 يحملون الجنسية الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، إنه تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

(الصحة) الكويتية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 266 https://t.co/Jsw8POogy9#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/BjNLJx3N6Z — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 30, 2020

​وأوضح بأن 7 حالات بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.