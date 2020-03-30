الشرطة السعودية تضبط 6 مواطنين تباهوا بمخالفة أمر ملكي

ضبطت شرطة الرياض 6 مواطنين بالعقد الثالث من العمر، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في محافظة الأفلاج.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأوضح المتحدث أنهم 6 مواطنين جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، بحسب ما نشرته صحيفة "تواصل".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين الماضي.

وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.