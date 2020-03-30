مسقط: وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة

عبرت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صواريخ باليستية على السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية العُمانية في تغريدتين على حسابها في "تويتر": "‏تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

‏وأضافت: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن".

وإذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. (٢/٢) — وزارة الخارجية (@MofaOman) March 30, 2020

وأكدت الخارجية العُمانية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت أمس الأحد، استهداف عدد من الأهداف الحساسة في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، أمس، مؤكدة أنها ستعلن عن عملية عسكرية واسعة ونوعية خلال أيام.