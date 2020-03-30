مصر... عزل كامل لقرية عقب ظهور 8 إصابات بفيروس كورونا

صرح مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أنه تم عزل قرية "الهياتم" بالكامل بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم إلزام كافة المواطنين بالعزل المنزلي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، تم نشر فرق تطهير وقائي لكافة شوارع القرية بالكامل؛ لتطهير شوارعها والمنازل تحسبا لأي تلوث.

وسجلت المحافظة 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في قرية الهياتم ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لثمان إصابات.

وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الصدر في طنطا بقسم الإحالة وسحب العينة والتي أثبتت المعامل إيجابيتها وجارى تجهيز وسيلة نقل من مستشفى الصدر إلى مستشفى النجيلة في مطروح.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم الاثنين وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهي 132 حالة.

عالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.