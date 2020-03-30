هرم خوفو في مصر يبعث برسائل إلى العالم... صور

أضاء أكبر أهرامات الجيزة في مصر، الهرم خوفو، مساء اليوم، برسائل تضامنية في ظل الجائحة التي يشهدها العالم بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب موقع "اليوم السابع" أضاءت وزارة الآثار المصرية هرم خوفو بالجيزة تعبيرًا عن تضامن الشعوب مع بعضها البعض لمواجهة الفيروس، ودعوة المواطنين للبقاء فى المنزل للحماية من تفشى فيروس كورونا، وتحية للأطباء.

ووجهت وزارة السياحة والآثار "الشكر لجميع الأطباء الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في محاربة العدو غير المرئي، تقديرًا لهؤلاء الأطباء حافظًا على أرواح الشعب المصري".

هرم خوفو أهرامات الجيزة مضاء بالنص الذي يشجع على البقاء في المنزل حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

هرم خوفو أهرامات الجيزة مضاء بالنص الذي يشجع على البقاء في المنزل حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

هرم خوفو أهرامات الجيزة مضاء بالنص الذي يشجع على البقاء في المنزل حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

هرم خوفو أهرامات الجيزة مضاء بالنص الذي يشجع على البقاء في المنزل حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY 1 / 4 © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY هرم خوفو أهرامات الجيزة مضاء بالنص الذي يشجع على البقاء في المنزل حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا

كما دعت وزارة السياحة والآثار الشعب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر، ومتابعة التعليمات التي توجهها الحكومة والالتزام في المنازل منعا لتفشي الفيروس بين الناس.