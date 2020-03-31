الاتحاد الأوروبي لديه قلق بالغ من استمرار القتال في اليمن وهجوم "أنصار الله" على السعودية

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن قلقه البالغ من استمرار الأعمال القتالية في اليمن، وإطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صواريخ على السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته بعثة الاتحاد في اليمن، على صفحتها في "فيسبوك": "على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لأطراف الصراع في اليمن بالالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فإن المواجهات العسكرية مستمرة".

وأضاف: "الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته حركة أنصار الله ضد المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، يثير قلقا بالغا للاتحاد الأوروبي، وكذلك النشاط العسكري المستمر في محافظة مأرب وحولها وأحدث الغارات الجوية في العاصمة صنعاء".

واعتبر أن، "هذا يتعارض تماما مع دعوات الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، وكذلك أحدث تصريحات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يجب فيه على الأطراف وقف الأعمال القتالية، وأن تكون متحدة في مكافحة وباء فيروس كورونا".

وأكد على "البيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، بشأن ضرورة وقف فوري للمواجهات المسلحة".

ودعا الاتحاد، الأطراف إلى "اغتنام هذه اللحظة من احتمالات التصعيد واستخدامها لوقف إطلاق النار رسميا".

وأكد "مواصلة تقديم الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بجميع الأدوات المتاحة له".