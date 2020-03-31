الجيش اليمني: السيطرة على مواقع بعملية التفاف على الحوثيين شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الاثنين، السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب1) العميد محمد الغنيمي، أن "وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي، نفذت اليوم عملية التفاف نوعية على مواقع تمركز للحوثيين في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأكد العميد الغنيمي، "السيطرة على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء، خلال عملية الالتفاف".

الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في الصفراء بمحافظة صعدة https://t.co/YigIer1KXP pic.twitter.com/51cbaw7KNS — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) March 30, 2020

وأشار إلى "تدمير مواقع القناصة في تبة المسطرة بعد كمين محكم نصبه اللواء في وادي عار، أسفر عن مصرع عدد من القناصين الحوثيين و7 آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش، إضافة إلى تدمير عربات وعيارات ثقيلة".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة الرزامات في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، واستهدف بقصف مماثل منطقة الحصامة في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، كما نفذ غارة أخرى على معسكر المحور شمال مدينة صعدة.

#المسيرة_عاجل | حجة: 4 غارات لطيران العدوان على مديرية حرض ومنطقة المزرق — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) March 30, 2020

وأشارت إلى إصابة رجل وطفل بفتح الجيش السعودي، نيران أسلحتهم على قرى في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية غرب صعدة، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في المديرية ذاتها.