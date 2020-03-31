أمريكا تنشر منظومة صواريخ "باتريوت" في مدينتين عربيتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق.

ووفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين، وصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون الأسبوع الماضي، حيث يتم تركيبها، وذلك حسب وكالة "رووداو" العراقية الكردية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن "بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتان أخريان لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق".

في هذ الأنثاء، ذكر مصدر مطلع أن "مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في فبراير/ شباط الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسيا، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية"، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، من مغبة القيام بأعمال حربية ضد أي مواقع عراقية، مؤكدا "رصد طيران غير مرخص فوق مواقع عسكرية عراقية".