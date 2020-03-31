الكويت تعلن شفاء سيدة عمرها 82 عاما من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 82 عاما.

وبهذا ارتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا.

وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من (كورونا) والإجمالي يرتفع إلى 73 حالة شفاء https://t.co/YltWDdxvpA#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/liiQJ4BLjX — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 31, 2020

ومن المقرر أن يتم نقل الحالة إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت الكويت، يوم أمس الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 7 يحملون الجنسية الهندية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.