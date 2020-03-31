المغرب يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 574 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أضافت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2227 حالة.

وأوضحت أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، بلغ 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 33".

وكما أهابت الوزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 101 ألفًا في إيطاليا و164 ألفا في الولايات المتحدة و87 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.