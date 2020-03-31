الكويت... إجمالي إصابات كورونا 289 بعد تسجيل 23 حالة جديدة

أعلمت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ27 للوزارة، إن الحالات موزعة على 8 حالات مرتبطة بالسفر: (3 حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران) و(3 حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا)، لافتا إلى أن جميع هذه الحالات الثماني لمواطنين كويتيين تحت الحجر المؤسسي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف السند أن هناك 14 حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر: (3 حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربية السعودية) و(3 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان)، وأشار إلى أن هذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وصرح عبد الله السند أن هناك (3 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن) و(4 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي) و(حالة من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي).

ولفت إلى أن هناك (حالة تحت التقصي الوبائي وهي لمقيم بنغلاديشي).

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 82 عاما.

وبهذا ارتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا.

وأعلنت الكويت، يوم أمس الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 7 يحملون الجنسية الهندية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.