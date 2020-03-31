السودان... تسجيل الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا

أعلن السودان عن الإصابة السابعة على أراضيه بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السودانية أن الحالة الجديدة لرجل أجنبي فى الستينيات من عمره، قادم من الإمارات يوم 14 مارس/آذار الجاري.

وتم عزل المريض في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، ويجري متابعة المخالطين للحالة من قبل الوزارة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ووجهت الوزارة تعليمات بالإبلاغ عن أى حالة مشتبه بها في أى مكان بالسودان.

وأعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد، منذ يومين.

وتم تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء.