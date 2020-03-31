دبي... ضخ رأسمال جديد في "طيران الإمارات"

أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة "طيران الإمارات"، وستضخ رأسمال جديدا في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وغرد ولي عهد دبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الدعم يأتي "تأكيدا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما".

وتابع أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد في وقت لاحق".

اليوم نجدد التزامنا بدعم قصة نجاح انطلقت في منتصف الثمانينيات لتتربع على عرش الناقلات الدولية في العالم. حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة. pic.twitter.com/hTezJlW4u3 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 31, 2020

تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.. سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق. pic.twitter.com/hf2BcMv0jX — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 31, 2020

و​قالت شركة "طيران الإمارات"، الأحد 22 مارس/ آذار الجاري، وهي إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 مارس.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان، إن "طيران الإمارات" تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

وقررت شركة طيران الإمارات، السبت 21 مارس الجاري، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، بسبب تفشي فيروس كورونا

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 مارس/ آذار وحتى إشعار آخر، بحسب رويترز.

وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 مارس/ آذار وحتى إشعار آخر.

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.