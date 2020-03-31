ولي العهد الأردني يشارك القوات المسلحة في توزيع المساعدات

شارك ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، يوم أمس الاثنين، القوات المسلحة الأردنية توزيع مساعدات عينية وطرود تحتوي على مواد تموينية في محافظة إربد.

ووفقا لوكالة "بترا" للأنباء، تم توزيع المساعدات على عدد من البلديات والمجالس المحلية في المملكة، بعدما فرضت الحكومة الأردنية، قبل أيام، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد وفرضت عزلا كاملا.

— Jordan News Agency (@Petranews) March 31, 2020

​واشتمل القرار، بحسب الإيجاز، على عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وعزل مركز المدينة عن القرى المجاورة لها في المحافظة، مع ضمان إيصال الخدمات لها وبشكل فردي ضمن حدود القرى فقط.

وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي، في وقت سابق من أمس الاثنين، تسجيل رابع حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها الأولى في مستشفى الملك المؤسس.