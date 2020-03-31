مصر تخصص خدمة "الخط الساخن" لعائلات مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تخصيص خدمة "الخط الساخن" لحماية المصريين من القلق، الذي قد ينتاب البعض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكر ذلك الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم عددا من النصائح للمواطنين لمساعدتهم في التغلب على الشعور بالقلق، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال مجاهد: "الشعور بالخوف والقلق الناجم عن انتشار فيروس كورونا أمر طبيعي خلال هذه الفترة، لكن ينبغي التغلب عليه تجنبا لأية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة خاصة للأطفال وكبار السن"، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنزل لحماية أنفسهم".

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت خطين ساخنين للأمانة العامة للصحة النفسية هما (8880700- 080)، و (0220816831)؛ لتقديم الدعم النفسي للمواطنين الموجودين في المنازل خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت البيان إلى قول الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان: "تم تدريب 150 متخصصا في الصحة النفسية عبر وسائل الإنترنت للتواصل عن بعد على تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وأهالي المصابين والفريق العلاجي في مستشفيات العزل وباقي فئات المجتمع وذلك خلال اليومين السابقين".

وأضافت: "قامت الأمانة العامة للصحة النفسية بدعوة جميع المتخصصين في الصحة النفسية والمبادرات المجتمعية وأقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية لحضور التدريب عن بعد، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء"، مشيرة إلى أنها تلقت، منذ إعلانها يوم السبت الماضي، عن هذه الدورات التدريبية 1500 طلب من أفراد وجهات تهتم بالدعم النفسي أثناء الأزمات منهم (أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وتمريض).

وتابعت: "يجري تقديم التدريبات لهم عبر وسائل الانترنت للتواصل عن بعد، موضحة أن التدريبات تتضمن مهارات وتقنيات علاجية تستخدم فى وقت الحوادث الكبرى، كما قام بالتدريب بعض الخبراء الأجانب والمصريين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19) إلى 196 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 87 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 67 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، بعد فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 44 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.