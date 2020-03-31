وزارة العمل اللبنانية تصدر بيانا بشأن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أصدرت وزارة العمل اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، بيانا بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الشركات والمصانع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية إن وزارة العمل أصدرت تعميما طالبت فيه كل أصحاب الأعمال، بضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.

وطالبت الوزارة كل العمال اللبنانيين والأجانب وأصحاب الأعمال، بضرورة الالتزام بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب الأعمال ملزمون بالتقيد بإرشادات السلامة العامة وفق المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، لا سيما لناحية عدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين العمال في أماكن عملهم أو سكنهم والمواظبة على استخدام أدوات التنظيف والتعقيم والوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات وأغطية الرأس وغيرها.

وطالبت الوزارة اللبنانية بضرورة تعليق المنشورات التوعوية بهذا المجال، وعدم استقبال أي موظف تبدو عليه إحدى علامات المرض مثل درجة الحرارة المرتفعة أو ألم في الحلق أو الكحة، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والأجانب.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وزارة العمل تدعو إلى الالتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل#LBCILebanon https://t.co/A2ZtBiwJrD — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 31, 2020

​وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏