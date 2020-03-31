السعودية: تسجيل 110 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة خلال 24 ساعة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن "إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1563 حالة حتى الآن".

وأوضح أنه "تم تسجيل 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة".

وأشار إلى "تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 حالات".

#الصحة تعلن عن تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة رحمهم الله، وتسجيل (50) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (165) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7EumboT4xM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 31, 2020

كما أكد المتحدث أن "هناك 1085 حالة من المعلنة اليوم لمخالطين وغالبية الإصابات بكورونا مستقرة طبيا".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 101 ألفًا في إيطاليا و164 ألفا في الولايات المتحدة و87 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.