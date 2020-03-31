الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن صيام رمضان بالتزامن مع كورونا

أجابت دار الإفتاء المصرية، أمس الاثنين، عن سؤال ورد إليها بشأن "حكم صيام شهر رمضان في زمن كورونا".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الشيخ محمود شلبي، خلال بث مباشر أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "مسألة فيروس "كورونا"، فإنه حتى الآن لم تصدر الدار شيئا في ذلك، وإذا جد جديد في هذا الأمر ستخرج دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف بيانات لذلك في وقتها".

ونوّه شلبي في ذات الوقت أن "الصيام أمر واجب على العاقل، إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل المرأة الحائض أو المريض الذي لا يستطيع أن يصوم فيجوز له الإفطار".

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان في مصر الجمعة الموافق 24 نيسان/ أبريل المقبل، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية أن 182 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية، مؤكدة 47 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.