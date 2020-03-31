الجيش الليبي يسيطر على مشروع الهضبة ويسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه يسيطر حاليا على مشروع الهضبة وأنه أسقط طائرتين تركيتين مسيرتين.

قال العميد خال المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن محاور مصراته وسرت لم تشهد أية اشتباكات اليوم الثلاثاء.

وأضاف المحجوب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على مشروع الهضبة وتأمينه اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات قوية مع ما وصفها بالمليشيات.

وأوضح المحجوب أن مشروع الهضبة يعد أحد الأحياء الهامة نحو قلب العاصمة طرابلس، وأن السيطرة عليه تسهل عملية الدخول للعاصمة.

فيما أكد مصدر عسكري استمرار العمليات العسكرية بعدد من المحاور في المنطقة الغربية، في ظل استمرار عمليات الحشد الكبيرة من قبل قوات الوفاق تجاه قاعدة الوطية وبعض المناطق الأخرى التي تسيطر عليها قوات الجيش في المنطقة الغربية.

فيما أكد المركز الإعلامي للجيش الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية غربي ليبيا اليوم.

على جانب آخر، أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا، بهدف إرساء السلام.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن (أعضاء الاتحاد الأوروبي) اتفقنا على إطلاق عملية "إيريني" واليوم الدول الأعضاء وافقوا أخيرا على إطلاقها".

وأضاف بوريل: "عملية إيريني أطلقت بمهمة واحدة- هي حظر توريد الأسلحة، وهي أيضا ستستمر لتدريب قوات خفر السواحل الليبية ومراقبة المجرمين".