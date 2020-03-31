السيسي: ما حققته مصر من إجراءات لمواجهة كورونا يدعو للاطمئنان

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن ما تحقق في مصر من إجراءات لمواجهة كورونا يدعو للاطمئنان.

وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"... أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد و يدعو للاطمئنان".

وأضاف السيسي أن "هذا يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين".

وتابع "لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.