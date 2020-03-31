"الوزراء المصري" يكشف حقيقة جمع تبرعات باسم "مبادرة شباب مصر"

كشف مجلس الوزراء المصري، حقيقة قيام بعض الأشخاص بجمع تبرعات تحت شعار "مبادرة شباب مصر"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمت له بصلة.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "تداول منشور بشأن تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات (مبادرة شباب مصر) بمجلس الوزراء المصري، وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء".

وأضافت: "تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" بمجلس الوزراء المصري، وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء".

وتابعت: "نفى مجلس الوزراء ذلك المنشور، مؤكدا أن مروج ذلك المنشور غير تابع لمجلس الوزراء المصري، وأنه لا يوجد أي منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفي".

وقال البيان، الذي تم نشره على صفحة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، إن المجلس شدد على أنه غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات"، مضيفا: "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب".