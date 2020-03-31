تأجيل معرض "إكسبو دبي 2020" لمدة عام بسبب كورونا

أعلن منظموا معرض "إكسبو دبي 2020"، اليوم الثلاثاء، تأجيل إطلاق المعرض، الذي كان من المقرر أن تستضيفه مدينة دبي، خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 10 نيسان/أبريل 2021؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد. 19) في الإمارات والعالم.

وقالت الصفحة الرسمية، في مقطع مصور، "بينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم ير مثيلا لها... محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان؛ لذا لا بد لمسيرتنا من تتخذ منعطفا مختلفا... علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو 2020 دبي".

وأضافت، "أما الآن، فلنقف مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم، ودعونا نتواصل ونتقارب أكثر، ونعمل معا لنكون اليوم أقوى من أي وقت مضى".

وكان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في باريس، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعلن مدينة دبي فائزا بحق استضافة "إكسبو 2020".

وتقام معارض اكسبو الدولية كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر؛ حيث تستقطب ملايين الزوار.

ويقام "معرض إكسبو دبي الدولي 2020" على مساحة 438 هكتار في "مركز دبي التجاري - جبل علي"، في الطرف الجنوبي الغربي لإمارة دبي.

وكانت الإمارات ألغت أو أجلت عدد من الفعاليات المحلية والدولية، التي كان مقرر إقامتها في الدولة؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، وفاة مريض نتيجة الإصابة بـ "كورونا"؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 6.

ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.