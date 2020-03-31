الشرعية تعلن استعادة مواقع شمال صعدة إثر مواجهات مع "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تمكنه من استعادة مواقع من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، إن: "قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع الحوثيين في مديرية باقم (شمال صعدة)، تم خلالها السيطرة على بعض المواقع في منطقة الجروف المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع تبة نايف".

وأكد اللواء مجلي: "مقتل وجرح العديد من الحوثيين وأسر آخرين، إضافة إلى تدمير عتاد عسكري كانوا يستخدمونه في عملياتهم ضد مواقع الجيش في آل زماح".

وأشار إلى: "استهداف مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين قادمة من مركز مديرية باقم، وتدمير عدد من الآليات العسكرية".

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، السيطرة على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، خلال عملية التفاف وصفها بالنوعية على مواقع تمركز للحوثيين.