"مصر للطيران" تعلن عن آخر رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في الكويت

وجاء ذلك القرار بعدما قام عدد من المصريين العائدين من الكويت أمس برفض الامتثال لإجراء الحجر الصحي بمطار القاهرة والاكتفاء بالتحاليل التي أثبتت عدم إصابتهم بالفيروس.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت تعليق حركة الطيران في مصر، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
علي الفضلي من «الطيران المدني»: أشرفنا اليوم على تسيير خامس رحلة لـ«مصر للطيران» وعلى متنها 350 مصريا— تم نيوز | Tamm (@TammNews) March 30, 2020
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.#الكويت#تم_نيوز pic.twitter.com/b0PYcLco1B
من جانبها أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.
مصر للطيران تنظم رحلات لإعادة المصريين من الخارج #صدى_البلد #صباح_البلد pic.twitter.com/BLVCiiBuLu— صدى البلد (@baladtv) March 26, 2020
وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.
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