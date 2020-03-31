"مصر للطيران" تعلن عن آخر رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في الكويت

نقلت بوابة "أخبار اليوم المصرية عن مصادر سمتها بـ"المطلعة" في وزارة الطيران المدني، إن الشركة المصرية للنقل الجوي ستختتم غدا الأربعاء الأول من إبريل/ نيسان جسرها الجوي لإعادة المصريين العالقين من الكويت إلى القاهرة والتي بدأت الأربعاء 25 مارس/ آذار الجاري.

وكانت وزارة الصحة قررت عند دخول المصريين العالقين في الدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد.

وجاء ذلك القرار بعدما قام عدد من المصريين العائدين من الكويت أمس برفض الامتثال لإجراء الحجر الصحي بمطار القاهرة والاكتفاء بالتحاليل التي أثبتت عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تعليق حركة الطيران في مصر، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

علي الفضلي من «الطيران المدني»: أشرفنا اليوم على تسيير خامس رحلة لـ«مصر للطيران» وعلى متنها 350 مصريا

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.#الكويت#تم_نيوز pic.twitter.com/b0PYcLco1B — تم نيوز | Tamm (@TammNews) March 30, 2020

من جانبها أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.