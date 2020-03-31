أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 716 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 132 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 132 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت تسعة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 44 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، كما غادر 46 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة (220 حالة) في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.