رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "فرصة ذهبية" في محنة كورونا

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن "المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض".

وأشار مدبولي إلى ضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلي وفق رؤية الدولة في هذا الاتجاه، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأكد أن "الدولة بدورها مهيأة حاليا لدعم قطاع الصناعة، ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع".

والتقى مدبولي، اليوم الثلاثاء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات لتسويق المجمعات الصناعية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا، والعمل على أن تسهم هذه المجمعات في توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة، ونهضة الصناعة المصرية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد "أون لاين"، أمس، وقمنا بإيصال رسالة رئيس الوزراء للمصنعين وهي أن الفترة المقبلة هي فترة دفع الصناعة المصرية بكل قوة، وكان رد فعل المُصنعين فوق الممتاز، وأكدوا بدورهم أن الصناعة ستكون هي الدرع الواقية لمصر.