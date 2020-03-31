الصحة المصرية تضع شرطا لإعادة المصريين من الخارج

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، قررت وزارة الصحة عند دخول المصريين العالقين في الدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في وزارة الطيران، أنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن.

ولفت المصدر إلى أن "توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة".

وشدد على أن الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، لافتا إلى أن "الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.