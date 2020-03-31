من أمام الكعبة... رسالة من وزير الحج السعودي لكل المسلمين.. فيديو

قال وزير الحج السعودي إن المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم.

وفي تصريحات للتلفزيون السعودي قال الوزير إن "المملكة مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار".

فيديو عاجل | وزير الحج يدعو دول العالم عبر #الإخبارية من أمام #الكعبة_المشرفة التريث في إبرام عقود #الحج pic.twitter.com/3ToLj2pv0n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020

​طالب الوزير المسلمين بالتريث في وضع خطط الحج هذا العام، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون السعودي.

فيديو | وزير #الحج والعمرة لـ #الإخبارية: المتواجدون في فنادق #العزل_الصحي يتمتعون بصحة جيدة.. وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرة ولم يعتمر pic.twitter.com/439D5JKvVR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020

​وقال الوزير إن الوزارة تقدم الرعاية لـ1200 معتمرا لم يستطيعوا العودة لبلدانهم، وأكد على أن "المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة.. وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرة ولم يعتمر".

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

وبداية مارس الجاري أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها، كإجراء استباقي مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين.

جاء هذا القرار بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس الغامض في عدد من الدول العربية وتمدده في الشرق الأوسط.