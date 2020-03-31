الجزائر تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تقرير تلفزيوني وصفته بالبغيض والكاذب

الجزائر - سبوتنيك. وأوضح البيان أن "وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء، 31 آذار/ مارس 2020، سفير فرنسا بالجزائر إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاتوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".
وأضاف ذات البيان أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد".
📌#وزارة_الخارجية تستدعي #السفير_الفرنسي بالجزائر احتجاجا على ترويج #مزاعم_كاذبة#بيتك_حياتك| #البليدة_الوريدة_عمرها_ماتذبال🌺https://t.co/wchb7RytIm— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 31, 2020
وقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس من أجل "رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".
ورغم عدم إفصاح بيان الخارجية عن فحوى التقرير، فمن المؤكد أن المقصود هي مداخلة شخص على قناة "فرانس 24" الناطقة بالفرنسية، الشخص قُدم على أساس أنه باحث في العلاقات الدولية بمركز في برشلونة، وقام بتصريحات زعم فيها "عدم تفكير السلطات الجزائرية في شعبها من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتخصيصها المساعدات الصينية من أجل كبار المسؤولين، وكذا المستشفى العسكري بعين النعجة".
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