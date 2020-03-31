الجزائر تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تقرير تلفزيوني وصفته بالبغيض والكاذب

استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا لدى الجزائر لتبلغه "احتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات "الكاذبة والبغيضة وكذا القذف " ضد الجزائر التي تم الإدلاء بها مؤخرا بأحد "البلاتوهات" التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية، حسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية.

الجزائر - سبوتنيك. وأوضح البيان أن "وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء، 31 آذار/ مارس 2020، سفير فرنسا بالجزائر إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاتوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

وأضاف ذات البيان أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد".

وقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس من أجل "رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".

ورغم عدم إفصاح بيان الخارجية عن فحوى التقرير، فمن المؤكد أن المقصود هي مداخلة شخص على قناة "فرانس 24" الناطقة بالفرنسية، الشخص قُدم على أساس أنه باحث في العلاقات الدولية بمركز في برشلونة، وقام بتصريحات زعم فيها "عدم تفكير السلطات الجزائرية في شعبها من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتخصيصها المساعدات الصينية من أجل كبار المسؤولين، وكذا المستشفى العسكري بعين النعجة".