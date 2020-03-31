ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20 حالة 

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.

עלה ל-20 מספר חולי הקורונה שנפטרו בישראלhttps://t.co/q5C8TuITBB pic.twitter.com/q8pE4ou1PE — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 31, 2020

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن مسنا إسرائيليا يبلغ من العمر 90 عاما قد توفي بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 20 حالة وفاة، فضلا عن وفاة أخرى مساء اليوم نفسه، لرجل يبلغ من العمر 73 عاما.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل ارتفع حتى مساء اليوم إلى 4831 إصابة، بينها 69 إصابة خطيرة جدا.

من جهة أخرى، كشفت قناة عبرية النقاب عن وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى نحو مليون عامل.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل وصل إلى نحو مليون عامل، حيث انضم حوالي 23 ألف عاطل جديد إلى قائمة الباحثين عن العمل.

צה"ל מתגייס | כ-1,000 חיילי צה"ל נצטרפו הבוקר למאמץ הסיוע במרחב האזרחי בסיוע למקבצי דיור של אוכלוסיות גיל הזהב אשר נמצאות בסיכון.



קרדיט: דו"צ pic.twitter.com/HFK6dv7fZ0 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 31, 2020

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن معدل نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 23.8٪، وبأنه منذ مطلع الشهر الجاري، شهر مارس/آذار تم تسجيل حوالي 830 ألف باحث عن العمل أو عن خدمات التوظيف في إسرائيل.

ونوهت القناة العبرية إلى أن كل الوزارات الإسرائيلية وصل إليها هذا الرقم وسوف تتخذ القرارات المناسبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأنه انضم حوالي ألف جندي من الجيش الإسرائيلي للجهود المدنية هذا الصباح بهدف مساعدة كبار السن في مواجهة فيروس كورونا المعرضين للخطر.