68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 68 حالة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل عدد المصابين في المغرب إلى 602.

قال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة في وزارة الصحة بإفادة صحفية يومية إنه تم استبعاد 2298 حالة بعد أن جاءت تحاليلها سلبية كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة، في حين تماثلت 24 حالة للشفاء؛ حسب "رويترز".

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/ آذار وحتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وقام بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.

كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19.