تونس تمدد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى 19 أبريل/ نيسان المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن، أعلنت تونس عن 362 حالة إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وكان بيان رئاسي قد صدر، في وقت سابق من اليوم، أعلن أن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 845 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 41 ألف حالة وفاة.