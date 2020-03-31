سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد لرجل عمره 72 عاما

أعلنت سلطنة عمان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي لرجل يبلغ من العمر 72 عاما.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عن وفاة مواطن عماني مصاب بمرض كورونا (كوفيد-19) ويبلغ من العمر 72 عاما. ولفتت إلى أن هذه الحالة "تعد أول وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".

وتقدمت وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بالعزاء والمواساة.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مواطن عماني مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً pic.twitter.com/RtGeFUa3AO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 31, 2020

وسجلت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 192 حالة، منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.