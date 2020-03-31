سلطنة عمان تتخذ قرارات جديدة بشأن كورونا

ذكرت صحيفة "الرؤية"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عقدت اجتماعا برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، لمتابعة تطوّرات "جائحة" كورونا ، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

وقررت اللجنة إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد، حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

ونوهت الحكومة العمانية إلى أنه يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل، وبأنه على رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار المرض، فسوف تقوم الأجهزة العسكرية والأمنيّة بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مواطن عماني مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً pic.twitter.com/RtGeFUa3AO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 31, 2020

وأعلنت سلطنة عمان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي لرجل يبلغ من العمر 72 عاما.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عن وفاة مواطن عماني مصاب بمرض كورونا (كوفيد-19) ويبلغ من العمر 72 عاما. ولفتت إلى أن هذه الحالة "تعد أول وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".

وسجلت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 192 حالة، منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.