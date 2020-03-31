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21:48 GMT31 مارس/ آذار 2020
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    الخطوط الجوية القطرية

    الخطوط الجوية القطرية تتخذ قرارا جديدا بشأن كورونا

    © REUTERS / Murad Sezer
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (113)
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    قال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن مطار حمد الدولي بالدوحة خفض مؤقتا عدد الموظفين في مواقع العمل بنسبة 40 بالمئة

    وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نسبة من الموظفين قد شرعوا في العمل عن بعد أو أخذوا إجازات سنوية، نافيا تقريرا إعلاميا بأن شركة الطيران قلصت أعداد عامليها.

    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012
    © REUTERS / Mohammed Dabbous
    الهلال الأحمر القطري يوفر الدعم النفسي لمرضى كورونا في العزل الصحي
    وقال المتحدث إنه "خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، أكدنا حدوث خفض مؤقت لنسبة 40 بالمئة من العاملين في مطار حمد الدولي بشتى المجالات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتجزئة والأطقم الأرضية.
    وتابع المتحدث باسم الخطوط الجوية القطرية بأن "هذه مجرد استجابة قصيرة الأمد لأزمة كوفيد-19 ولانخفاض أعداد المسافرين عبر المطار."
    ويشار إلى أن مطار حمد الدولي يتبع شركة الخطوط القطرية.
    وكانت "بلومبرج" قد أوردت في وقت سابق أن الخطوط القطرية تعتزم تقليص حجم قوة العمل لديها حوالي 40 بالمئة بسبب "جائحة" كورونا.

    بدأ الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أمس الاثنين، تخصيص فرق للدعم النفسي الموجه للمرضى الموجودين في مقار العزل الصحي بالدولة.
    ونشر الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية، صورا لمجموعة من المتطوعين والمدربين من الهلال الأحمر القطري، تقدم أنشطة مختلفة للدعم النفسي للعمال الموجودين في أحد مواقع العزل الصحي.

    إلى ذلك، بدأ بريد قطر بتفعيل خدمة توصيل المواد الطبية والأدوية مباشرة إلى المرضى في منازلهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

    وقامت وزارة الصحة العامة، منذ يومين، بتفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد، لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية؛ وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، وعدد من المؤسسات الذكية بالإضافة إلى مُقدمي الحلول الرقمية البارزين.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (113)

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    الكلمات الدلالية:
    مطار حمد الدولي, قطر, فيروس كورونا
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