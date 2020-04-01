قوات يمنية تعود إلى عدن بعد تلقيها تدريبات في السعودية

وصلت دفعة من الجنود اليمنيين المتدربين في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن "العشرات من المجندين اليمنيين الذين تدربوا لأشهر في السعودية، عادوا على متن طائرة عسكرية سعودية إلى عدن".

أضاف المصدر أن "الجنود المدربين في السعودية سيتما تكليفهم من التحالف بمهام أمنية في عدن".

وأضاف، أن "الجنود الواصلين نقلوا إلى مقر قيادة قوات التحالف بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة غرب عدن".

وأشار إلى أن "الدفعة المتدربة سبقتها أخرى مماثلة، وصلت منتصف مارس الجاري على متن طائرة عسكرية سعودية".

ووفقا للمصدر، "كان من المقرر أن تكلف الدفعة السابقة من المتدربين بحماية مطار عدن الدولي، غير أن ذلك تأجل نتيجة تسببه في توتر بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات السعودية التي تتولى ادارة المطار".