الصحة العالمية: واقع الإصابات بكورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، أن وضع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا يتخذ منحا تصاعديا.

وجاء إعلان المنظمة على لسان ممثلها المقيم في سوريا، نعمه سيد عبد، الذي اعتبر أن واقع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا في بداية المنحى الصاعد.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن وزارة الصحة بيانها، المنشور عبر حسابها الرسمي على تويتر "تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا من الحالات العشر المسجلة في سورية".

​وقررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.